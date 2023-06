Kärnten, wie Sie es noch nicht erlebt haben

Der Weinbau ist in Kärnten relativ jung, viele betreiben ihn als Hobby, man experimentiert noch mit Reben und Böden, mit der Kellertechnik, mit Tipps von den friulanischen Nachbarn und macht seine eigenen Erfahrungen. Wer in Kärnten Wein anbaut, muss ein Liebhaber sein. So wie die Winzer von Karnburg, Georg Lexer und Sem Kegley. Sie sind begeisterte Weinbauern und Wirte, wer dort zu Besuch ist, wird nicht nur verwöhnt, sondern bekommt ein Gefühl dafür, was an Wissen über die Natur und an Veredelung in den Produkten steckt. Und an Engagement der Produzenten. Die Lammkeule aus eigener Zucht, die exotischen Kräuter - es gibt Sauerampfereis und Taubennessel-Spinat, dazu hauseigenen Chardonnay. Der Wirtsleute erzählen Geschichten, wie sie gemeinsam neue Rezepte ersinnen, und loben ihre Lieferanten. Auf einer Schnur im Restaurant hängen die Lieferscheine mit Kluppen befestigt. Jeder Gast kann nachschauen, welcher Spezialist zu den Köstlichkeiten auf dem Teller beigetragen hat.