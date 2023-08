Kämpfende Hengste im Rauristal und wie der Wanderherbst wird

Nicht so die Freundinnen Gabi (65) und Felicitas (74) aus Salzburg. Sie haben es nicht eilig, stehen eingepackt in bunten Regenmänteln an einer Hütte und beißen in die Schnitzelsemmel. „Mit so einem Spektakel haben wir nicht gerechnet. Wir waren noch nie da, aber haben das Event im Fernsehen gesehen. Nun sind wir spontan angereist. Und die Gegend ist wirklich wunderschön“, plaudert Gabi drauf los. Die beiden haben keine Lust auf das Gedränge und bleiben hinten stehen.