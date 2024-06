Italien-Urlaub: Die Amalfiküste bekommt einen Flughafen

Etwa 40 Kilometer südlich von Neapel, am Golf von Salerno, erstreckt sich die Amalfiküste. Die idyllischen Dörfer dieser atemberaubenden Küstenstrecke zählen zu den beliebtesten Urlaubsorten Italiens. Um Ausländern das Leben zu erleichtern, wird am 11. Juli der Flughafen Salerno eingeweiht, wie das Verkehrsministerium in Rom am Freitag mitteilte.