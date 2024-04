Im Tal der Leine, zwischen Hannover und Göttingen , erhebt sich sanftes Bergland, im Tal drängen sich Äcker aneinander. Am Fluss liegt Alfeld . Eine kleine Industriestadt, markant gekennzeichnet durch Industrieschornsteine aus Backstein. Einer davon gehört dem Fagus-Werk . Einer Produktionsstätte, die nach dem zeitlosen Ideal zweier Visionäre 1911, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, entstanden ist.

Das Werk in Alfeld liegt bescheiden zwischen Einfamilienhäusern, Gleisen und einer Hauptstraße. Es ist eine Produktionsstätte, die – entgegen dem damaligen Trend – den Menschen selbst in den Mittelpunkt stellt. Benscheidt will eine soziale, moderne Arbeitswelt erschaffen, die sich auf das Wohlbefinden des Arbeitenden konzentriert. Denn ihm ist klar, dass ein gutes Arbeitsverhältnis zu mehr Produktivität führt. Ihn und Gropius verband die gleiche Philosophie: die Verbindung des Funktionalen, in diesem Fall die Industrie, mit der Kunst, dem Menschlichen.