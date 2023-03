Im steirischen Dachsteingebirge: Mit Kindern den Grimming erklimmen

Warum der Grimming, dessen Name sich übrigens vom slowenischen Wort für dröhnend bzw. tosend ableitet, so lohnend ist, weiß Sebastian Schmid. Der Förster und leidenschaftliche Jäger ist der Wild-Lieferant von Gastronomen-Familie Mayer – selbst ist er nur wenige Minuten vom Wasserfall entfernt aufgewachsen: „Als Kind habe ich hier am Wasser immer gespielt. Der Grimming zählt zum Dachsteingebirge und ist der höchste frei stehende Bergstock Europas mit vielen Seitengipfeln. Den Grimming-Gipfel auf 2.351 Metern muss man sich verdienen: Unter 1.300 Höhenmeter gibt es keinen Weg hinauf – Trinkwasser muss man von Anfang bis zum Ende der Tour bei sich tragen. Auch ich habe das schon einmal unterschätzt und war dann sehr froh, als ich bei der Schutzhütte angekommen bin.“ Dass die Seitengipfel nur wenige Bergfexe anziehen, sieht man beim Blick in eines der Gipfelbücher: „Es liegt seit fünfzig Jahren oben, aber nur die Hälfte der Buchseiten ist beschrieben.“