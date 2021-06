Familienregion Schladming: Hinter jedem Berg wartet ein Abenteuer

Neun Jahre Sommerurlaub im malerischen Ennstal – und es gibt für uns immer noch etwas Neues zu entdecken. Auf den 50 Kilometern zwischen Schladming und Liezen und in den Tälern zur Seite gibt es unzählige Aktivitäten, viele davon mit der „Sommercard“ für Gäste vergünstigt.

Das sind unsere Top 10:

– Rittisberg. Der kleine Berg gegenüber dem imposanten Dachstein hat alles, was das Herz begehrt. Einen Märchenweg, eine Gipfelrunde mit den besten Heidelbeeren, eine Hütte mit köstlichem Kaiserschmarrn, eine Sommerrodelbahn, einen Kletterpark und einen Badesee im Tal. Fixpunkt.

–Zipline Gröbming. Der Bus windet sich den Stoderzinken hinauf und die Spannung steigt mit jeder Kurve. Oben legen sich die Passagiere in eine Halterung und und düsen Kopf voran ins Tal. Erlaubt für Kinder ab 10, aber von Müttern wie mir erst ab 13.

–Dachstein. Wer mit der drehenden Gondel in die Eiswelt hinauffahren möchte, muss sich online anmelden, so groß ist der Andrang. Oben kann man dem Klima beim Wandeln zusehen: Der Gletscher schmilzt merkbar. Nur in der Eishöhle mit den Skulpturen ist die Welt noch kalt.

–Höllensteig. Im Untertal können Wanderer durch die „Höll“ gehen. Der Alpinsteig, der für Kleinkinder nicht geeignet ist, führt die tosenden Riesachfälle entlang. Auf einer Hängebrücke und schmalen Stegen marschiert man dem idyllischen Riesachsee entgegen.