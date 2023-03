Ideal für eine Auszeit: Englands Monaco und Sonneninsel

Im Watt wandern muss man mögen: Bis zum Seymour Tower in Gummistiefeln – eine Herausforderung für lädierte Bandscheiben – ist es eine gefühlte Ewigkeit. Er war einst Wach- und Wehrturm. Heute können Gäste in ihm übernachten, vorausgesetzt, sie kommen vor der Flut an. Und damit die Spaziergänger rechtzeitig wieder den Strand erreichen, sollten sich Ortsfremde nur mit einem erfahrenen Guide auf den Weg machen (jerseywalkadventures.co.uk).