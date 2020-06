Von Paris bis Jersey: Monet, Austern und Gärten

1378 € pro Person im Doppelzimmer; Einzelzimmerzuschlag 350 €

Inkludiert

– Flüge Wien– Paris sowie Jersey– Wien mit Austrian Airlines

– Flughafengebühren, alle Transfers und Ausflüge in lokalen Bussen, Fähre Saint-Malo– Jersey

– Unterbringung in 3*-Hotels sowie 7 x Halbpension

– Alle Besichtigungen laut Programm sowie Eintritte in das Monet Haus, in die Calvados-Brennerei, in das D-Day Museum, zu La Hougue Bie und Samares Manor Gardens

– Deutschsprechender Reiseführer

Nicht inkludiert

Getränke und alle nicht angeführten Mahlzeiten

Termine

30. Mai – 6. Juni

6. Juni – 13. Juni

13. Juni – 20. Juni

20. Juni – 27. Juni

Buchung

Prima Reisen, 1040 Wien, Favoritenstraße 42, 01/50 50 22 20, auch heute Sonntag von 10 bis 16 Uhr

eMail: favoriten@primareisen.com

www.primareisen.com