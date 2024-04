Caviar Kaspia: Neues Restaurant im legendären Luxushotel auf der Upper East Side, dem „The Mark“. Die Lage ist fantastisch, an der Madison Avenue auf der einen Seite, am Central Park auf der anderen, die Met und das Guggenheim sind in Gehweite, die nächste U-Bahn und der Bus fast vor der Tür. Das Interieur vereint französischen Jugendstil mit New Yorker Avantgarde und setzt damit Maßstäbe. Der Name des Restaurants ist Programm, Kaviar, wo es nur möglich ist, ein Schlaraffenland. Unser Favorit: knusprige Erdäpfelrösti mit Creme fraiche und Schnittlauch. So einfach, so gut. 992 Madison Ave, www.themarkhotel.com/caviar-kaspia-at-the-mark/

Chef’s Table at Brooklyn Fare: Berühmtes Fine-dining-Restaurant mit einem österreichischen und niederländischen Koch – Max Natmessnig (zuvor Rote Wand, Lech) und Marco Prins kennen einander schon von prominenten Stationen wie dem Oud Sluis, Sergio Hermanns legendärem Gourmet Tempel in Holland. Hier arbeiten sie nun im Einklang und komponieren die wahre Meisterwerke aus allem, was Rang und Namen hat – von Kaviar über Seeigel und Languste bis zu Wagyu Beef. 20 Gänge, $ 430,- plus Steuer. Aber ganz ehrlich, dieses einmalige Erlebnis war es wert. 431 West 37th Street, www.brooklynfare.com/chefs-table/