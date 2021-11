Zwischen dem Theatre District und der Radio City Music Hall befindet sich das neue "Hard Rock Hotel New York".

Das neu errichtete Hotel in Mahattan´s Music Row verfügt über 446 Zimmer und Suiten mit raumhohen Fenstern. Als Hommage an das Mekka der Aufnahmestudios und Musikgeschäfte, die einst die 48th Street säumten, wird das Hotel in allen öffentlichen Bereichen Live-Musik anbieten.