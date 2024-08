Hamburg: Im Spielertunnel der Kietz-Kicker von St. Pauli

Die deutsche Fußball-Bundesliga startet in die Saison 2024/25. Und zum ersten Mal seit sechs Jahren ist wieder ein Club aus Hamburg dabei. Allerdings nicht der sechsfache deutsche Meister und zweifache Europacup-Sieger Hamburger Sportverein. Denn der HSV musste 2018 als letztes bis dato immer erstklassiges Gründungsmitglied der Bundesliga den Weg in die Zweitklassigkeit antreten und bemüht sich seither vergeblich um den Wiederaufstieg.

Einziger Vertreter der Hansestadt in der Bundesliga ist heuer der Kult-Klub FC St. Pauli, der nach zwölf Saisonen in der zweiten Liga den Aufstieg schaffte, nachdem man schon in den Jahren zuvor gute Leistungen gezeigt hatte und erst im Endspurt der jeweiligen Spielzeiten gescheitert war. Nun dürfen sich die Kietz-Kicker (Kietz werden im Norden Deutschlands Dörfer und Siedlungen, aber auch Grätzeln in Städten genannt) wieder mit Leverkusen, Stuttgart, Bayern und den anderen Ligagrößen messen. Und doch ist auf St. Pauli so vieles anders als bei den meisten Fußballklubs des Landes.