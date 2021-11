Gurgl in Tirol: Idylle und viel Schnee ohne Halligalli

Einen Neustart in Rekordzeit legten die Zwillingsbrüder Alban und Attila Scheiber (ein häufiger Name im Ötztal) mit dem neuen Motorcycle Museum hin. Bei einem Großbrand im Jänner wurden in dem zweitausend Quadratmeter großen Museum dreihundertfünfzig historische Motorräder und fünfzehn Oldtimer vernichtet. Aus dem unbändigen Fanatismus der Brüder und Spenden von Fans aus aller Welt, die dem Museum Motorräder angeboten haben, entstand in kurzer Zeit eine doppelt so große Bike- und Oldtimer-Ausstellung, die alle Stückeln spielt.