Großarltal: Man denkt schon an die Skijacke

Der Nachsommer hatte es sich lange bequem gemacht und man fragte: Wo bleibt der Herbst? Jetzt, an den ersten kühlen Tagen, kramt man in Kopf und Kasten: Wo ist die Skijacke? Wenn man Glück hat, stecken in den Jackentaschen noch die Skihandschuhe. Denn die zu finden – das ist meist so schwierig wie die verlorene Hundertstelsekunde beim Skiweltcuprennen. Während also am nächsten Wochenende alle nach Sölden blicken, rüstet man sich in jedem Alpental für den Winter. Etwa im Großarltal.

