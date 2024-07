Von Bern bis Valetta: Das sind die besten Städte für junge Menschen

Jungen Menschen sind im Urlaub und auf Reisen andere Aspekte wichtig als älteren Generationen. Die Gen Z, also die Generation der zwischen 1997 und 2012 Geborenen, zieht es in die Ferne, aber auch in europäische Städte. Der TUI Gen Z City Index stellt urbane Reiseziele zusammen, die sich besonders gut für junge Menschen der Gen Z eignen. Anhand zehn verschiedener Kriterien wurden insgesamt 70 verschiedene Destinationen verglichen. Punkte gibt es etwa für die Shopping-Möglichkeiten, für die Anzahl der vegetarischen und veganen Restaurants, für die Präsenz auf Social Media, die Nachtzug-Verbindungen und die Sonnenstunden im Sommer.