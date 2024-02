London: Mit Julia Roberts und Hugh Grant zurück nach Notting Hill

Vor 25 Jahren kam mit "Notting Hill" eine der schönsten Liebesgeschichten auf die Leinwand. Zum Jubiliäum zurück an die Filmkulisse in London

Ein Mann, eine Frau, ein Orangensaft. So beginnt eine der legendärsten Leinwand-Lovestorys der vergangenen Jahrzehnte, zum Leben erweckt vor fünfundzwanzig Jahren von Regisseur Roger Michell und Drehbuchautor Richard Curtis. Fans erinnern sich, als wäre es gestern gewesen: Der schusselige Buchhändler Will Thacker (Hugh Grant) läuft in die gestresste Filmdiva Anna Scott (Julia Roberts), schüttet ihr den gelben Saft auf das weiße T-Shirt und lädt sie zur Wiedergut- und Saubermachung in seine Wohnung ein, die sich hinter einer sehr blauen, mittlerweile sehr berühmten Tür verbirgt.

„Notting Hill“ ist als Romcom erstaunlich gut gealtert und eignet sich auch am Wochenende nach dem Valentinstag noch für einen romantischen Filmabend. Das liegt nur zum Teil an den charmanten Charakteren: Der titelgebende Stadtteil im Westen Londons trug als authentische Kulisse wesentlich zum Kultstatus des Films bei. Umgekehrt zog die Leinwand-Romanze seit der Jahrtausendwende Millionen (Film-)Touristen in die noble Wohngegend nördlich der Themse. Charme hat Notting Hill immer noch, obwohl mit Camden oder Borough Market heute hippere Grätzel in den Reiseführern der Millennials stehen.

Wer das Viertel auf den Spuren von Hugh und Julia erkunden will, kommt an der quirligen Portobello Road nicht vorbei. Gesäumt von Independent-Geschäften und Cafés, verwandelt sie sich am Wochenende in einen Markt für Kunst und Lebensmittel.

TOP 3 Stöbern auf den Spuren von Julia Roberts lässt sich im „ Notting Hill Book Shop “ .13 Blenheim Crescent

lässt sich im .13 Blenheim Crescent Verweilen in einem der zahlreichen Coffeeshops entlang der Portobello Road , zum Beispiel im hübschen Farm Girl Café. U-Bahn: Notting Hill Gate

entlang der , zum Beispiel im hübschen Farm Girl Café. U-Bahn: Notting Hill Gate Feiern und staunen am Notting Hill Carnival, einem der größten und farbenfrohsten Straßenumzüge weltweit. Heuer findet er von 27.–28. 8. statt

Hier findet man die blaue Tür – und sicher auch einen Orangensaft-to-go. Bunt ist nicht nur der Markt, sondern auch das Antlitz der für den wohlhabenden Londoner Westen typischen Townhouses mit ihren Vorgärten und Stiegenaufgängen.

Die farbenfrohsten Fassaden gibt es in der Lancaster Road, was vor allem für Menschen mit aktivem Instagram-Profil von Interesse sein dürfte. Hübsche Fotomotive bietet auch Holland Park: eine Oase der Städter und jener Ort, an dem sich Will und Anna (auf einer Parkbank) erstmals küssen. Apropos kitschig: Den Bookshop, in dem Julia Roberts den berühmtesten Satz des Films sagt, , gibt es immer noch.

Ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben von Anna Scott Julia Roberts in "Notting Hill"