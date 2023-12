Himmlisch dinieren in London: Ein Gebet vom Genuss

Majestätische Gebäude mit Christbäumen, Krippenspiele vor eleganten Buntglasfenstern, durch die warmes Licht fällt: Das Kirchenhaus ist wie kein anderes mit dem Heiligen Abend verbunden. Doch was, wenn in den prunkvollen Gebäuden nicht nur der Hunger der Seele gestillt wird? Wenn der Duft von Weihrauch nicht als einziger durch die Kirchenbänke zieht und statt Hymnen und Predigten Stimmengewirr und Lachen durch das Gewölbe hallt.

In Großbritannien werden jedes Jahr bis zu 25 Kirchen für Gottesdienste geschlossen. Das ist nicht ungewöhnlich. Auf der ganzen Welt erhalten ungenutzte Kirchen einen neuen Zweck. Sie werden zu Kunstgalerien (wie San Pellegrino in Italien), Buchhandlungen (z. B. St. Clement in den Niederlanden) oder zu Wohnhäusern (das riesige Projekt von Linc Thelen Design in Chicago). Hin und wieder finden sie ihre neue Bestimmung als Orte, an denen nicht nur der Geist, sondern auch der Körper genährt wird, und ihr Ambiente erstaunt: Baristakunst neben den filigranen Schnitzereien; hohe Fenster, deren Farben durch die Spirituosen vor ihnen ergänzt werden. Und dann gibt es Cafés in funktionierenden Kirchen, in denen Ehrenamtliche den Gemeinden einen Raum des Komforts und der Erfrischung bieten.

Eine Erkundung für alle, die beim nächsten Städtetrip eine ungewöhnliche Kaffeepause einlegen möchten.