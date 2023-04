Fünf Tipps: Leichte Familienwanderungen von Salzburg bis Eisenstadt

Hier fünf Tipps aus fünf Bundesländern, die auch für Kinder geeignet sind:

Fuschlsee-Rundwanderweg im Salzburger Land

Die etwa dreistündige, kinderwagentaugliche Wanderung mit Blick auf den kristallklaren See genießen auch Einheimische immer wieder aufs Neue. Als Ausgangspunkt bietet sich Fuschl am See (670 m) an. Man wandert entlang des Sees, nur bei Schloss Fuschl und im Bereich der Fuschler Ache entfernt sich der Weg etwas vom Seeufer, geht dafür aber durch ein Naturschutzgebiet.

Zur Einkehr locken die Jausenstation Berger (jausenstation-berger.at) und die Schlossfischerei (Tel.: 06229/22531533). Dort legt ab Mai eine Zille ab, die einen nach Fuschl bringt. Info: ebners-waldhof.at