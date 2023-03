Wanderungen durch die blühende Wachau

Klimafreundlich unterwegs

Erstmalig gibt es am 25. und 26. März, sowie am 1. und 2. April, in der Wachau ein spezielles Mobilitätsangebot. An den zwei Wochenenden ist die Fahrt mit den öffentlichen Bussen innerhalb der Region kostenlos.

Die Wachau-Linien 715 nördlich der Donau und 720 südlich der Donau verkehren in engen Intervallen zwischen Krems und Melk und halten in allen größeren Orten der Wachau. So hat man jederzeit die Möglichkeit für einen Zwischenstopp und Zeit für einen Spaziergang durch die blühenden Marillengärten.

Auf www.anachb.vor.at lassen sich mögliche Routen für die öffentlichen Verkehrsmittel planen.

Wer die Blütenpracht nicht verpassen will, sollte rechtzeitig starten: Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille, erwartet die Vollblüte für die kommende Woche.

