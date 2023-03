Ab 18. März ist die Wachaubahn wieder auf Schiene

Die Wachaubahn verbindet Krems an der Donau mit Emmersdorf und verkehrt in der Saison 2023 ab 18. März jeden Samstag, Sonntag und Feiertag. Von 29. Mai bis 1. November ist sie täglich unterwegs. Im Advent – von 2. bis 17. Dezember – fährt die Bahn an Samstagen-, Sonn- und Feiertagen.

Als touristisches Angebot ist die Wachaubahn vom Geltungsbereich des Klimaticket ausgenommen. Man fährt jedoch mit dem Klimaticket zum ermäßigten Fahrpreis.