Museum Krems: 2023 steht unter dem Zeichen der Druckgrafik

Saisoneröffnung

Die Eröffnungsausstellung der neuen Saison steht unter dem Titel "the river in you" und eröffnet am 23. März um 19 Uhr in der Galerie Krems. Die Künstlerin Eva-Maria Raab widmet sich dem Eisenblaudruck, einem besonderen fotografischen Edeldruckverfahren mit blauen Farbtönen.

Mit der Dominikanerkirche und dem Gewölbekeller werden zwei weitere Schauplätze im Jahr 2023 bespielt. So findet Alfredo Barsuglias Kunst-Installation über das Wohnen in einer Wegwerfgesellschaft in der Dominikanerkirche eine Kulisse. Mit vielen Kubikmetern Abfall aus dem Kremser Bauhof schafft der Künstler einen skulpturalen Wohnraum. Die Kunstaktion wendet sich direkt an die Besucher und wirft brennende Themen unserer Zeit auf: Verschwendung und Nachhaltigkeit. Die Ausstellung eröffnet am 22. April um 11 Uhr.