Neues Programm: Frühling wird in Krems mit Jazz begrüßt

Richie Winkler Project

Nach vielen Jahren in sogenannter Weltmusik- Formationen und in Musical-Produktionen (auch als musikalischer Leiter), konnte der Saxophonist Richie Winkler endlich seine Liebe zum "eigentlichen" Jazz auf seiner ersten CD unter eigenem Namen umsetzen: "Stich Down" besticht bei der Interpretation von Winklers Eigenkompositionen.

Richie Winkler konnte mit Wolfram Derschmidt, Burkhard Frauenlob und Christian Stolz bekannte Musiker der Branche für sein Projekt begeistern.

Termin: Samstag, 11.März um 20 Uhr