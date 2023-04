Forschungsreise für Hobby-Archäologen

Die ARGE Archäologie bietet geführte Forschungsprojekte und Studienreisen mit verschiedenen Schwerpunkten an. Wissenschafter und Archälogen leiten die Exkursionen, die als Studienreise an unentdeckte Orte und Regionen führen oder direkt an einer Ausgrabungsstätte stattfinden. Eine der Reisen geht Ende Juni 2023 nach Karien an die türkische Westküste. Die Teilnehmenden treten in die Fußstapfen der Seefahrer aus der Antike und erforschen die Ufer uralter Kulturlandschaften von Bord eines Schiffes aus.