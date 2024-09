Flugreisende aufgepasst: Neue Regel fürs Handgepäck

Als Folge des vereitelten Anschlags verschärften Fluglinien weltweit ihre Sicherheitsvorkehrungen: Fortan durften Passagiere Flüssigkeiten nur noch in kleinen Mengen (maximal 100 Milliliter) in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren 1-Liter-Plastikbeutel, maximal 20 x 20 Zentimeter groß, im Handgepäck mitführen.

Im August 2006 konnten britische Sicherheitsbehörden geplante Terroranschläge auf mehrere transatlantische Flüge zwischen London und den USA bzw. Kanada vereiteln. Terroristen hatten vor, flüssige Sprengstoffe in handelsüblichen Getränkeflaschen an Bord von Passagierflugzeugen zu schmuggeln, dort zu mischen und sie während des Fluges mithilfe einfacher elektrischer Geräte zur Explosion zu bringen.

Bis zu zwei Liter Flüssigkeit im Handgepäck

In einigen Ländern konnte diese Regel dank moderner Gepäckscanner seit April dieses Jahres gelockert werden. Mithilfe der aus der Medizin bekannten Computer-Tomographie-Technik (CT) können diese Scanner in Sekundenschnelle dreidimensionale Bilder des Handgepäckinhalts erstellen, sodass die Flüssigkeitsregelung überflüssig schien.

An manchen Flughäfen durften sogar wieder deutlich größere Flüssigkeitsbehälter, mit bis zu zwei Litern Inhalt, ins Handgepäck mitgenommen werden. Rund 350 solcher CT-Scanner sollen laut dem europäischen Flughafendachverband ACI in 13 EU-Ländern, darunter Deutschland, Irland, die Niederlande und Schweden, im Einsatz sein.

Doch nun heißt es zurück an den Start: Passagiere dürfen seit dem 1. September wieder ausschließlich bis zu 100 Milliliter Flüssigkeiten mit sich führen, eingepackt in den bekannten durchsichtigen Beutel. Hintergrund sind Zweifel bei der EU an der Zuverlässigkeit der neuartigen Gepäckscanner. Einige Scanner hätten sich bei Flüssigkeitsbehältern im Gepäck als zu ungenau erwiesen, heißt es bei der BBC.