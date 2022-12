Regional, innovativ und modern heißt es auch in der Küche des mit zwei Gault&Millau-Hauben (das einzige in Seefeld) ausgezeichneten Hotel-Restaurants „Der Max“, in dem auch externe Gäste willkommen sind. „Unsere langjährigen Partner wie der Schotthof in Thaur oder der Bauernhof von Schauspieler Tobias Moretti versorgen uns mit regionalen und saisonalen Produkten“, sagt die ehemalige Opernballlady, die ihre Paralleljobs als Chefin der Wiener und Salzburger Betriebe hinter sich gelassen hat. „Das war in Wirklichkeit wahnsinnig anstrengend. Jetzt bin ich glücklich, dass ich mich nur noch auf eine Sache konzentrieren kann.“