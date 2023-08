Egelsee: Wo die Atterseer Kraft tanken

Manchmal radelt Elisabeth zum Parkplatz Egelsee, von dort sind es fünfhundert Meter zum See (Aufgepasst, wer Egelsee ins Navi eingibt: Es gibt einen gleichnamigen Moorsee in Kärnten). Mit Kindern biete sich ein Ausflug zum nicht allzu weit entfernten Märchenwald Spielplatz in Unterach an. Und was tun hungrige Wandersleut’? Am Madlingerhof der Familie Schernthaner, quasi gegenüber vom Parkplatz, „wird köstliches Biobrot gebacken“ – das gibt’s etwa im örtlichen Supermarkt.