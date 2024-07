Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen: Gastroenteritis-Welle am Gardasee weitet sich aus

Die Gastroenteritis-Welle in Torri del Benaco am östlichen Ufer des Gardasees sorgt weiterhin für Probleme.

Vorläufige Untersuchungen der jüngsten Stichproben aus dem Wassernetz von Torri del Benaco haben negative Resultate ergeben, teilte die Gesellschaft "Azienda Gardesana Servizi" (AGS) am Montag mit, die für die Verwaltung der Wasserleitungen in der Gemeinde zuständig ist.

Noroviren in Wasserproben nachgewiesen

Bei Wasserproben, die am vergangenen Freitag entnommen und in einem Institut in Brescia untersucht worden waren, wurde in einigen Proben das Norovirus nachgewiesen.

Daraufhin hatte AGS die Chlorung im Netz verstärkt.