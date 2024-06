Unwetter am Gardasee, Personen mussten evakuiert werden

Ein heftiger Wolkenbruch hat am Sonntagnachmittag das Gebiet der norditalienischen Stadt Brescia heimgesucht, vor allem im Bereich des Gardasees.

In Manerba wurde eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt, sie wurde von einem Passanten gerettet. Innerhalb weniger Stunden gingen bei der Einsatzzentrale der Feuerwehr etwa 150 dringende Hilfeersuchen von Bürgern ein, die sich aufgrund der durch den Sturm verursachten Schäden in ernsten Schwierigkeiten befanden.