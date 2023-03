Dublin: Wo Musik auf der Straße liegt

Klimafreundliche Anreise

Mehrere Linien fliegen täglich nach Dublin. CO2-Kompensation: 22 €

Übernachten

Brooks Hotel, zentrales Vier-Sterne-Haus. brookshotel.ie

Anschauen

– EPIC The Emigration Museum zeichnet die Geschichte der zehn Millionen irischen Auswanderer in alle Welt multimedial nach. epicchq.com

– The Little Museum: Eine Zeitreise über drei Stockwerke mit viel Information, Witz und Humor. littlemuseum.ie

– Guinness Storehouse informiert in der früheren Brauerei über das Kult-Bier. guiness-storehouse.com

Essen

– Church Cafe, Late Bar and Restaurant: In einer ehemaligen Kirche trinken und essen. thechurch.ie

– Porterhouse Temple Bar mit 15 Sorten Craft Beer von hellem Ale bis dunklem Stout, Pub Food und täglicher Live-Music. porterhousebrewco.ie