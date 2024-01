Drei Zinnen in Südtirol: Mehr Blick geht nicht

Ganz ehrlich, wenn Sie „Alpen“ hören, welches Bild haben Sie da im Kopf? Ihren Lieblingsberg? Ihr Lieblingstal? Weltweit, das darf man behaupten, kommt wohl einer Vielzahl der Menschen ein Bild von den Dolomiten in den Sinn. Und das kam so:

Unlängst, so vor 220 bis 200 Millionen Jahren, begann der Hauptdolomit durch Sedimentation in Flachwasserbereichen des Urmeeres Tethys zu entstehen. Das verstehen wieder nur Geologen, weil der Unterschied zum Kalkstein ist ein gleicher Anteil an Magnesium, und herausgefunden hat das der französische Steinforscher Déodat Guy Sylvain Tancrède Gratet de Dolomieu Ende des 17. Jahrhunderts. Ja, der durfte den Felsformationen seinen Namen geben. Meine Chefs finden es immer fein, wenn man durch Lesen des KURIER etwas lernt, und – voila – vielleicht kommt so eine Frage einmal in der Millionenshow, aber, mal ehrlich, Sie können mit diesem Wissen eigentlich überall angeben.

Klettern oder Prosecco

Die Dolomiten haben drei echte Stars in ihren Bergreihen, die berühmten drei Zinnen – die Große Zinne, die westliche und die Kleine Zinne. Diese Felstürme sind bei Kletterern sehr beliebt, das muss jetzt nicht sein, der Anblick besonders im roten Licht eines Sonnenuntergangs sei da viel eher empfohlen, vielleicht mit einem Proseccoglas in der Hand und einem geliebten Menschen im Arm.

