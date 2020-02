Die zehn schönsten unbekannten Skigebiete

Wenn der Begriff „Geheimtipp“ auf ein Skigebiet in der Schweiz zutrifft, dann auf Brigels, Waltensburg und Andiast: Gemütlich, entspannt, familiär: Das ruhige Flair gepaart mit der beeindruckenden Weite der Landschaft weiß zu überzeugen. Hier gibt es keine Staus an den Liftanlagen, dafür makellos präparierte Pisten in vielen verschiedenen Varianten. Auf 40 Kilometern und bis zu 2.400 Metern Höhe kommen Anfänger und Fortgeschrittene auf Ihre Kosten. Selbst im Januar sind die Anlagen bereits ab 08.30 Uhr geöffnet, und an jedem Freitag findet außerdem Nachtskifahren bei Fluchtlicht statt.

Skigebiet Alpbachtal Wildschönau