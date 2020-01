Doppelhochzeit in Weiß: Kaprun und Saalbach wachsen zusammen

Die zweite – nicht minder bedeutsame – Neuheit der Skiregion Zell am See – Kaprun ist die Gondelbahn zellamseeXpress Sektion I (in Ergänzung zur oberen Sektion II, die seit Winter 2016/17 besteht): Der zellamseeXpress I verbindet nun die Schmittenhöhe (Salersbachköpfl) mit dem Glemmtal und ist so Trauzeuge der Vermählung des Familien-Skidorados „ Schmitten“ mit dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Diese Liaison katapultiert Zell am See nach vorne: statt früher 75 Pistenkilometer warten nun 345 Kilometer Skispaß.

Es ist allerdings eine Hochzeit auf Raten, noch ist das Eheglück nicht perfekt: Vorerst müssen Skifahrer ein winziges Stück im Glemmtal mit dem Skibus zurück legen (Viehhofen-Schönleiten-Bahn, rund drei Minuten Fahrt). Und auch die verbindenden Skipisten zu beiden Seiten sind noch im „Rohzustand“ (Skiroute bzw. Naturschneeabfahrt ohne Beschneiung). Die Vollendung des Eheglücks ist für den Skiwinter 2021/22 angekündigt, dann soll die für den finalen Ski-Lückenschluss nötigte Liftanlage auf den Großen Asitz (Glemmtal) realisiert sein. Der sportliche, frühaufstehende, nimmermüde Skifahrer kann auch schon jetzt auf Skiern von Zell am See bis nach Fieberbrunn und wieder zurück rasen (bzw. umgekehrt) und muss nur einmal dazwischen die Ski abschnallen.

Pistenstress aber wäre in Zell am See – Kaprun definitiv falsch, dafür sind die diversen Entspannungs- und Genuss-Angebote zu verlockend. Am Familien-Skiberg „ Schmitten“ sorgt das Maskottchen Drache Schmidolin und Kunstwerke in der Natur für so manches Schmunzeln und Staunen. Beim neuen zellamseeXpress I ist jede vierte Kabine eine Jukebox-Gondel: Gesteuert vom eigenen Handy über WLAN wird sie zum fliegenden Wurlitzer. Einmal pro Woche wird Yoga im Schnee angeboten: Yogaleherin Monika leitet dazu an, mit Atemübungen, Krieger-Posen und Mondgrüßen müde Skifahrermuskel zu lockern.

Am Kitzsteinhorn lädt das – alljährlich neu errichtete – Igludorf „Ice Camp“ zum stilvollen Chill-out ein. Ganz oben wartet die Gipfelwelt 3000 „Top of Salzburg“ mit Nationalpark-Ausstellung, Berg-Kino, Panorama-Plattform und hervorragendem Restaurant. Apropos: Die Kulinarik lässt in der ganzen Region keine Wünsche offen. Für den Skifreak stellt sich aktuell allerdings die Frage: Lieber Pisten fressen – oder Kasnocken essen?