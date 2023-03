Die Millstätter Coolness: Hippe Villen und plüschige Dekadenz

An Ideen fehlt es auch Max nicht. Selbst Jahrzehnte im Filmgeschäft, hat er das Kino am Hauptplatz – zur Pizzeria verkommen – freigelegt: In seinem ganzen marmornen 1950er-Glamour. Jetzt gibt es nicht nur ein handverlesenes Filmprogramm, sondern Tanztees am Wochenende, bei denen man die Schritte aus „Grease“ oder „Flashdance“ üben kann. Und wem das alles noch zu konventionell ist, der kann ja den Berg hinter dem Ort hinaufspazieren. Dort, in der Villa North, werkt jetzt ein Künstlerduo – und die haben so viel vor, das sprengt ohnehin den Rahmen jeder Sommerfrische. Außer vielleicht in Millstatt, da ist vieles ein bisschen anders.