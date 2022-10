Die beste Taverne auf Rhodos

Seine Geschichte erzählt er freimütig und in makellosem Deutsch. Eine Anekdote zu jedem Gang. Derer isst man gerne mehr. Selten findet man so ehrliche griechische Landküche. Markou serviert Feta aus dem Ofen (brennend heiß, so muss er sein), Oktopus in Oregano und längs geschnittene, frittierte Melanzani, die außen so knusprig sind, dass man gar nicht zu erahnen vermag, wie saftig ihr Inneres ist. Wer vom Zicklein nicht alles aufisst, darf – heimlich, wir verstehen uns! – die Reste für die Katzenfamilie, die hier nicht verjagt wird, unter den Tisch fallen lassen.

Die Gerichte? Ja, die kennt man. Aber nirgends schmeckt es so wie hier. „Wir machen alles selbst und kennen alle Zutaten“, sagt Markou. Eine erwartbare Antwort. Ohne Handwerk geht es freilich nicht: Die Melanzani werden leicht in Bröseln gewälzt, bevor sie ins heiße Olivenöl dürfen. Bei den Käsebällchen – auf diese ist man besonders stolz – kommt es auf „die richtige Mischung der Käsesorten an. Und darauf, dass man ihren Schmelzpunkt kennt“. Der Geheimtipp: Die Boureki, gegrillte Melanzaniröllchen, findet man in dieser Zubereitung fast nirgendwo. Sie liegen in Tomatensauce, sind gefüllt mit Käse, und zerfließen nahezu auf dem Gaumen. Auf den Teller kommen immer drei bis vier Stück. Es ist immer zu wenig.

In der Küche steht übrigens Ehefrau Tsambika. Sie stammt aus Psinthos. Kennengelernt haben sich die beiden, als Georgios einst aus Deutschland hierher auf Urlaub kam. „Im zweiten Jahr“, sagt er mit bubenhaftem Funkeln in den Augen, „haben wir Nägel mit Köpfen gemacht.“ Klingt nicht nach dem kleinen, sondern eher nach dem großen Glück.