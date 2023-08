Das Marmordorf Apiranthos auf Naxos: Stufensteigen ist auch Sport

Andererseits, weil man sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in dem Gassenlabyrinth verirren wird und daher die eine oder andere der Marmorstufen so oft geht, bis man sie beim Namen kennt.

Aber warum dann überhaupt dahin?

Und warum ist hier so vieles aus Marmor? Weil es nahe des Ortes große Vorkommen des berühmten Naxos-Marmors gibt, baute man früh Häuser, Straßen und eben Stufen aus Marmor. Das ist aber nur eines der entzückenden Details aus Apiranthos’ Geschichte. (Übrigens wird der Achthundert-Einwohner-Ort oft Apirathos oder Aperathos genannt, damit das auch gesagt ist und niemand verwirrt ist.)