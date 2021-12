Das Haus von "Kevin - Allein zu Haus" kann man jetzt mieten

"Feiert die Saison im McCallister-Stil. Zum ersten Mal kann eine Gruppe von Unruhestiftern einen Urlaub in dem zeitlosen Haus buchen, in dem die 'Home Alone'-Geschichte begann (ohne Unterbrechung durch lästige Eindringlinge)", kündigte Airbnb in einem Post auf Instagram an.

Das in der Nähe von Chicago gelegene Haus kann ab dem 7. Dezember für 25 Dollar gebucht werden. Diejenigen, die sich einen Aufenthalt im Haus sichern, können dort am 12. Dezember Zeit verbringen.