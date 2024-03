Das Wasser könnte nicht türkiser sein. Gut, das hier ist auch die Blue Lagoon („Blaue Lagune“), in der das Boot hält. Doch Reiseleiterin Sabine ist beim Blick über Bord noch nicht zufrieden. „Zu viele Quallen heute!“ Zwar sind die an ein Spiegelei erinnernden il-Qassats völlig harmlos, aber diese Begegnung der glitschigen Art wünschen sich wohl nur die wenigsten. Das Boot dreht also um, tuckert die Felsen entlang und stoppt in der nächsten Bucht, San Niklaw. Erfolg! Glasklares Wasser und keinerlei Spiegeleiquallen.