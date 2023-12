Casa Rocca Piccola: Wie die alten Malteserritter

Auch im kleinen, verwunschenen Hof ist die Hektik des Alltags ganz weit weg. An der Hausmauer plätschert das Wasser im Brunnen vor einer Venusstatue, zwischen Oleander und Jacarandabäumchen gönnen sich Museumsbesucher eine Verschnaufpause und Kiku, der Familienpapagei, hat ein Auge aufs geruhsame Geschehen.

Wer ganz in das Lebensgefühl alter maltesischer Adelsfamilien eintauchen möchte, kann hier auch einziehen – zumindest temporär. Sechs der insgesamt fünfzig Zimmer werden als Bed and Breakfast vermietet. Geschlafen wird unter anderem in einem Bett, das einst zur Ausstattung einer Kirche in Lissabon gehörte.

Ăśbrigens wandelt man hier auf mehr oder weniger royalen Spuren. Die Herzogin von Sussex, seinerzeit noch Meghan Markle, besichtigte das Haus auch schon.