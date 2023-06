Cagliari: Sieben Hügel, aber nicht Rom

Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen ist von Häusern mit französischen Balkonen und Holzläden an den Fenstern gesäumt. Speziell am Abend ist hier pulsierendes Leben zu spüren. Die Geschäfte stehen offen, es lässt sich alles kaufen, was das Herz begehrt. Sardische Delikatessen, italienische Mode oder Schmuck. An den Tischen vor den Lokalen sind kaum freie Plätze zu finden. Kellner reichen Gläser mit weißem Vermentino aus dem Norden der Insel zum Verkürzen der Wartezeit bei einer Plauderei an der Bar. Das Studium der Speisekarte macht Gusto auf die köstlichen Fischgerichte, die später auf dem Teller landen. Buon appetito!