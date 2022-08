Budapest: Ein Sportfest um Mitternacht

Vierhundertsechsundfünfzig Kalorien hatte der Lángos mit Sauerrahm und Käse. Zur ungarischen Spezialität gab es noch eine Portion Pommes. Dreihundertzwölf Kalorien, die definitiv nicht sein hätten müssen, doch der Hunger beim Bestellen war zu groß. Da reißt einen nicht einmal mehr die Flasche Wasser aus dem Kalorien-Sumpf.

Schwer ist im wahrsten Sinne des Wortes der Weg zur Metro-Station in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Und noch ein bisschen schwerer sind die vielen Stufen wieder nach oben ins Getümmel der Stadt mit 1,75 Millionen Einwohnern. An einer Kreuzung ruft plötzlich ein Mann im blauen T-Shirt etwas Ungarisches und rettet so zwei junge, übersättigte Sportjournalisten vor einer Meute rasender Rollerskater.

Der Heldenplatz im Herzen der Stadt ist kurzerhand abgeriegelt und zu einem riesigen Sportplatz umfunktioniert worden. Tausende tanzen mehr oder weniger im Rhythmus zur Party-Musik. Auf der großen Bühne zeigen rund zehn weitere Menschen in blauen T-Shirts die Schritte vor – unter ihnen Frauen, Männer, Ältere und Jüngere, gut Gebaute und schlank Trainierte – sogar eine Dame im Rollstuhl. Überraschend viel Diversität für ein Land, das sich noch in jüngster Vergangenheit nicht damit rühmte.