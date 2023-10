Tierbilder, so kraftvoll, dass es im Herzen fast schmerzt

In einer Zeit, die sich bildüberladen anfühlt, gibt es doch noch immer diese Fotos, die einem eine kleine Träne abverlangen. Der belgische Starfotograf Tom D. Jones schafft dies mit irritierend kraftvollen Tierfotografien, allesamt in Schwarz-Weiß. Ein doppelseitiges Foto zeigt die gefahrenvolle Wanderung Tausender Gnus und Zebras über den Mara-Fluss in Tansania. Man staunt ob der ungezähmten Dynamik – und möchte doch selbst nicht mittendrin stehen.