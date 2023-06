Buch zur Woche: Inspirationen für den nächsten Surftrip

Wenn man das Buch „Surf & Travel“ (erschienen bei Prestel) der Reise- und Architekturjournalistin Veerle Helsen durchblättert, wird man zu atemberaubend schönen Orten in sieben europäischen Regionen geführt: im portugiesischen Alentejo, auf Teneriffa, im nordspanischen Kantabrien, im Baskenland, in der Bretagne, im belgischen Flandern und im englischen Cornwall. Dazu liefert die Belgierin Empfehlungen für lässige Strandbars, süße Cafés, nette Campingplätze, erschwingliche Hostels und teure Hotels. All das gibt es bei der Suche nach der perfekten Welle zu entdecken.