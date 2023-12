Der adrette Herr in Silber

Bei all dem Angebot übersieht man fast den „Schönen Naci“, der an einer der Zugangsgassen zum Markt steht und seinen Hut vor einem der Traditionscafés wie zum Gruß lüftet. Die silberne Figur des adrett gekleideten Herrn erinnert an den ehemaligen Bewohner des Grätzels, Ignac, der hier täglich flanierte. Beim nächsten Besuch wird er die Gäste seiner Stadt wieder an dieser Stelle erwarten. Ob zum Weihnachtsmarkt oder einer anderen Zeit im Jahr. Bratislava geht immer.