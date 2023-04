Baltschik: Das Juwel an der Schwarzmeerküste Bulgariens

Weit im Norden Bulgariens, schon recht nahe an der Grenze zu Rumänien, ragt aus der Küstenlinie ein markanter Spitz ins Schwarze Meer. Er heißt Kap Kaliakra und zeigt auf eine absurd strenge Art genau Richtung Süden (fast auf Istanbul), aber das hat nichts zu bedeuten. Das Kap selbst ist aus mehreren Gründen einen Besuch wert: weil dort siebzig Meter hohe Felsen in herzhaften Rottönen in die Höhe ragen. Weil man in manche dieser Höhlen gehen kann. Weil es eine Festung gibt. Und weil man Robben und Meeresvögel und Delfine beobachten kann.