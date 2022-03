Donauwalzer am Donaudelta: 2.000 Kilometer kreuzfahren auf dem Fluss

Der letzte Tag wird zum krönenden Finale der Reise. Am frühen Morgen führt ein Ausflug mit kleinen Motorbooten in die Aulandschaft bei Tulcea. Bald zweigen die Boote vom Hauptstrom ab. Die Mäander werden enger, man gleitet langsamer, Aufmerksamkeit wird belohnt: Kleine Eisvögel mit buntem Gefieder sitzen im Geäst. Wo sich die Aulandschaft ein wenig lichtet, hocken schwarze Kormorane und weiße Löffler in unzähligen Baumkronen.

Sie zeigen keine Scheu und können so aus nächster Nähe beobachtet werden. Elternvögel fliegen mit vollen Schnäbeln heran, um den hungrigen Nachwuchs mit Fischen zu versorgen. Keiner wagt zu sprechen, alle verfolgen gebannt diese Schauspiele der Natur. Auf einer kleinen Insel inmitten des Deltas wird angelegt. Vor dem kleinen, einfachen Sommerhaus eines Fischers ist Frühstück für die Gäste vorbereitet, mit Tee und süßen Kuchen, ganz im Stil der Einheimischen. Zeit zum Plaudern, über das bisher Erlebte auf dieser Fahrt durch die Natur. Aber auch über das recht karge Leben der Fischer kann man Interessantes erfahren.

Am Nachmittag steuert die MS Nestroy durch den Sulina-Arm, dem südlichen schiffbaren Arm des Deltas, bis zum Stromkilometer null. Wie so viele Abschnitte dieser Kreuzfahrt wird auch diese Etappe vom Kreuzfahrtdirektor Niki Nikolaus perfekt in Szene gesetzt. Bei prächtigem Wetter ist jeder Gast am obersten Deck und erfährt von ihm alles Wissenswerte über die Geschichte des Naturerbes Donaudelta.

Sulina ist die letzte Stadt vor dem Meer. Vor Jahrzehnten markierte der Leuchtturm am Ortsende die Mündung, inzwischen hat die Donau ihr Bett mit mitgeführtem Kies und Sedimenten um sieben Kilometer verlängert. Behutsam steuert der Kapitän das Schiff weiter, ein kleines Stück ins Schwarze Meer. Hier endet die Donau, oder wie Kreuzfahrtdirektor Niki Nikolaus sagt: „Hierher schwimmen alle Ihre Wünsche und Gedanken, die Sie der Donau schon daheim mit auf den Weg gegeben haben.“ Auf dem Sonnendeck erklingt „An der schönen blauen Donau“ – alles Walzer! Die MS Nestroy dreht einen Halbkreis und nimmt wieder Fahrt auf, die Donau stromauf, 1.930 Kilometer zurück nach Wien.