Auf den Spuren der Maya: Sehenswerte Stätten in Zentralamerika

3.200 Jahre alte Maya-Stätten

In El Salvador liegen die Überreste der südlichsten Kolonien der Maya-Welt. Die drei wichtigsten Mayastätten El Salvadors liegen nah beieinander und lassen sich an einem Tag besuchen. In Joya de Cerén, das man als das "Pompeji Amerikas” bezeichnet, können Besucher mehr über das tägliche Leben der mesoamerikanischen Bauern jener Zeit lernen.Ihre Spuren wurden durch einen Vulkanausbruch um 600 vor Christus unter vier Meter pyroklastischem Material konserviert, die Bewohner hatten aber im Gegensatz zu jenen in Pompeji Zeit, um vor der Eruption zu fliehen.

Ebenso besuchenswert sind die Ruinen von San Andrés, einer ehemaligen Regionalhauptstadt der Maya. Die Akropolis mit mehreren Bauwerken hat bis heute überdauert und eine Pyramide wurde restauriert. In Tazumal finden Entdecker die am besten erhaltenen Ruinen El Salvadors. Seit 1.200 n. Chr. Sie bieten einen Einblick in die zeremonielle Architektur der Maya. Ein besonderes Highlight in Tazumal ist die größte Pyramide des Landes mit einem von den Maya geschaffenen Entwässerungssystem.