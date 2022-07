Warum Taiwan ein Paradies für Veganer ist

Der junge Koch stammt ursprünglich aus Tainan, der ehemaligen Hauptstadt Taiwans im Südwesten der Insel. Nach dem Studium kam er nach Taipeh, um Arbeit zu finden. Dass er Manager eines veganen Restaurants sein würde, hätte Ah-Q vor ein paar Jahren nicht geglaubt. Damals aß er selbst noch Fleisch und arbeitete im Kaja Kaja Café, das mangels Erfolgs schließen sollte. Anstatt aufzugeben, überzeugte er seinen Chef, die Karte neu zu gestalten und nur noch vegane Gerichte anzubieten. Gesagt, getan. Seitdem floriert das Restaurant wie nie zuvor. Für Ah-Qs visionären Einsatz belohnte ihn sein Chef mit der Leitung des Flourish. Hier kocht er nun – ausschließlich vegan, glutenfrei und in Bioqualität, versteht sich.

Einfach Fleisch weglassen

„Dass an jeder Straßenecke ein veganes Restaurant darauf wartet, getestet zu werden, war nicht immer so“, berichtet Jesse Duffield. Der 39-Jährige aus Neuseeland kam vor vierzehn Jahren nach Taiwan, um an einer internationalen Schule in Hsinchu, dem taiwanischen Silicon Valley, Physik zu lehren. Damals kannte er noch keinen einzigen Veganer. Mittlerweile ist er einer von mehreren Zehntausend und Teil einer gut vernetzten Community. Fast alle seine Freunde leben vegan, der Trend scheint in vollem Gange. „Ich bin damals hierhergezogen, weil ich gehört hatte, dass die Taiwaner im asiatischen Vergleich am freundlichsten sind und man als Veganer gut über die Runden kommt“, schildert er. Er isst grundsätzlich lieber Curry nach indischer oder Thai-Art, lässt sich gelegentlich aber auch ein traditionelles, taiwanisches Gericht schmecken. Indem er Fleisch durch Tofu und Gemüse ersetzt, verwandelt er einen traditionellen Hotpot im Handumdrehen in ein veganes Fondue.

„Asiatische Gerichte vegan zuzubereiten ist ziemlich leicht“, bestätigt Ah-Q. Da kaum Milchprodukte verwendet werden, muss man einfach nur das Fleisch weglassen und darauf achten, dass keine tierischen Fette enthalten sind. Sein Lieblingsgericht ist Mapo Spicy Tofu mit fermentierten Bohnen, aber ohne Schweinehackfleisch, wie es das chinesische Originalrezept vorgibt.