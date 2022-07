Inselhopping in Französisch-Polynesien - mit dem Frachtschiff

„Wenn das Internet an Bord mal nicht funktioniert, bedeutet das keinen Stress. Vielleicht findet man Zeit, in der kleinen Bibliothek zu schmökern, das Ukulele-Spiel zu lernen oder man schaut dem Bordkoch beim Zubereiten von Thunfischsalat auf die Finger“, zählt Jörg auf und lächelt. Ein Erfurter auf Tahiti: Der Deutsche ist mit einigen Tausend Euro auf Südseetrip gegangen, hat sich in die Südsee verliebt, dann seine von den Marquesas stammende Frau kennengelernt – und ist geblieben. In seinen Lektoratseinheiten gibt es viel zu berichten über Polynesien und seine Bewohner. Die Landgänge sind ohnehin ein Bombardement an vielfältiger Natur und Kultur. Jörg berichtet über „Tikis“ und „Tapus“, die enormen Fähigkeiten der Polynesier in der Seefahrt, über Stammesleben, magische Orte und Menschenopfer.