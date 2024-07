Flightright-Ranking: AUA im europäischen Spitzenfeld

Das geht aus einem neuen Ranking des Fluggastrechte-Portals Flightright hervor. In der Gesamtbewertung ist Austrian zweiter , hat 3,25 Sterne. Besser wurde nur Transavia France mit 3,49 Sternen bewertet.

Wenigste Ausfälle bei Ryanair

British Airways erhielt mit 2,09 Sternen die schlechteste Gesamtbewertung, dahinter folgte die Lufthansa mit 2,10 Sternen. Auch Aer Lingus, KLM und Air Dolomiti sind bei den schlechtesten Gesellschaften von 20 bewerteten zu finden. In den Kategorien wurden zwischen einem und fünf Sterne vergeben - fünf als Bestnote.

Bei der Zuverlässigkeit wertete Flightright die Verspätungs- und Stornierungszahlen aus. Am wenigsten Ausfälle gab es demnach in den vergangenen zwölf Monaten bei Ryanair (0,57 Prozent), gefolgt von den weiteren Billigairlines Wizz (1 Prozent), Aer Lingus (1,19 Prozent) und der AUA (1,27 Prozent). Am anderen Ende der Skala: SAS (4,1 Prozent), BA City Flyer (3,8 Prozent) und Eurowings (3,78 Prozent).