Advent von Obertauern bis Seefeld: 5 Weihnachtstipps für Österreich

Steiermark: Bergweihnacht mit Lichterpfad In der Region Schladming-Dachstein dreht sich vom 22. November bis zum Heiligen Abend alles um Glühwein, Punsch und steirische Schmankerl. Neben der Kulinarik runden Kinderprogramm und Kunsthandwerk das Adventerlebnis ab. Ein Highlight ist der „Advent am Talbach“, wenn zu Lichteffekten musiziert wird. In Haus im Ennstal beeindruckt der „Lichterpfad 2024“ mit Lichtinstallationen mit darauf abgestimmten Klangwelten. Und an den ersten beiden Adventwochenenden verwandelt sich Pürgg in ein „Kripperl“.

Salzburg: Tauernadvent mit Musik und Nikolaus Mit dem Liftstart am 29. November beginnt in Obertauern die Skisaison – und verwandelt sich auch in ein Adventwunderland. Salzburgs höchstgelegener Christkindlmarkt auf 1.740 Metern sorgt mit Fackelwanderungen, Handwerkskunst und Köstlichkeiten für festliche Stimmung. Der Markt findet freitags und samstags jeweils von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 16 bis 20 Uhr statt. Zu den musikalischen Darbietungen gehören das Bläserquartett der Postmusik Salzburg und das Musikum Tamsweg. Für Kinder verteilt der Nikolaus am 6. Dezember Geschenke. Tirol: Winterweitwandern neu in Seefeld Kaum alpine Gefahren und ein geringes Verletzungsrisiko machen das Winterwandern immer beliebter. Neu in Tirol ist die „Seefelder Hochplateau Winterweitwanderung“.

Fünf sternförmig angelegte Routen beginnen und enden jeweils in Seefeld und führen entlang der landschaftlichen Highlights der fünf Gemeinden Leutasch, Mösern, Reith, Scharnitz und Seefeld – darunter die Friedensglocke in Mösern, die Cäciliakapelle oder der Weidachsee, wo Eisfischen möglich ist. Ein Booklet und eine App informieren über die neue Mehrtagestour. seefeld.com

Oberösterreich: Fackelwanderung zum Panoramaturm Am 28. 12. lädt der Nationalpark Kalkalpen zu einer Fackelwanderung von Windischgarsten auf den Wurbauerkogel ein. Ziel ist der Panoramaturm, mit Blick auf die umliegende Bergwelt. Die Ausstellung „Faszination Fels“ zeigt außergewöhnliche Tiere und Pflanzen, die sich an den kargen Lebensraum angepasst haben. In der Dämmerung geht es im Schein der Fackeln und Stirnlampen durch den Winterwald zurück ins Tal. Am 14. 12. können Literatur-Interessierte mit Rangerin Erni Kirchweger auf den Spuren von Marlen Haushofer wandern.

Bayern: Hundertwasser lässt Abensberg leuchten Die niederbayerische Stadt Abensberg läuft im Advent zur Hochform auf: In der ausgezeichneten „Best Christmas City“ funkeln 30.000 LED-Lichter am Weihnachtsmarkt am Hundertwasserturm. Dazu kommen Krippenweg und Märchenwanderung, Hexenhäuschen und Krampusshow. abensberg.de