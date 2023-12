Zwei Frauenleben

Womit man in Ernis Geschichte endgültig bei Haushofer landet. Die Schriftstellerin war Tochter eines Revierförsters, in ihrem Roman „Himmel, der nirgendwo endet“ beschreibt sie autobiografisch ihre Kindheit, die Hauptfigur wächst in einem Lambergschen Forsthaus auf – im nahen Dorf Frauenstein. Und im berühmtesten Werk „Die Wand“ setzt sie ihre Protagonistin in einer Jagdhütte im Gebirge aus; dort wird sie von einer plötzlich auftauchenden, unsichtbaren Wand von der Welt abgeschnitten. Und seit Michi pensioniert ist, leben die Kirchwegers nun in Frauenstein, Hausnummer: Effertsbach 6. Im Geburtshaus von Marlen Haushofer. Zwei Frauenleben, eng verbunden.